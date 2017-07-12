Луценко: Добкін може втекти за кордон

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Середа, 12 липня 2017, 17:30

Генеральна прокуратура наполягає, що Михайло Добкін на посаді мера вступив у злочинну змову зі службовими особами та керівниками кооперативів "Житлобуд-1" та "Авантаж" в Харкові.

Про це на регламентному комітеті у середу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми наполягаємо, що пан Добкін вступив у злочинну змову з метою вигоди", - сказав він.

Крім того Луценко сказав, що ГПУ перевірить, хто поселився у будинки, які збудували ці кооперативи на виділених ділянках землі міською радою Харкова.

"Це соціальне житло могли отримати посадові особи", - пояснив Луценко.

Генпрокурор також заявив, що Добкін має можливість виїхати за кордон.

"З урахуванням електронної декларації пана Добкіна, він може переховуватися від слідства за кордоном", - додав Луценко.

Також він наголосив, що якщо справа дійде до суду, то прокуратура обов'язково запропонує Добкіну внести заставу як альтернативу тримання під вартою.

Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

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Роман Кравець, УП

Теми: Добкін Луценко суд Верховна Рада комітети
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