Комітет рекомендує Раді 4 кандидатів в аудитори НАБУ

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Середа, 12 липня 2017, 17:58

Антикорупційний комітет парламенту рекомендував чотирьох кандидатів в аудитори Національного антикорупційного бюро: Олександру Яновську, Сергія Гончаренка, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Про це повідомляє в Твіттері народний депутат БПП Сергій Лещенко.

"Антикорупційний комітет Ради рекомендував 4 кандидати на аудитора НАБУ - Яновську (підтримує АП), проф. Гончаренко, Кастресану і Борщ", - пише депутат.

Як повідомляють "Українські новини", за підсумками рейтингового голосування найбільшу кількість голосів - 13, отримала Яновська, інших кандидатів підтримали по 9 членів комітету.

Як відомо, профільний комітет оголосив повторний конкурс на посаду аудитора НАБУ від Ради 5 квітня.

10 кандидатур подали свої заявки на участь в конкурсі.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі була заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресани.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

21 березня парламент не зміг обрати члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Теми: НАБУ
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