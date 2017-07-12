Омелян направив уряду подання про звільнення глави "Борисполя"

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Середа, 12 липня 2017, 18:16

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ввечері.

"Подав. Однак прем'єр-міністр доручив йому (Рябікину) відновити переговори з Ryanair і підписати контракт. Тепер хочу побачити, як він виконає цю заяву", - сказав Омелян.

Доповнюється

Теми: Бориспіль Мінінфраструктури
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