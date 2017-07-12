Омелян направив уряду подання про звільнення глави "Борисполя"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ввечері.

"Подав. Однак прем'єр-міністр доручив йому (Рябікину) відновити переговори з Ryanair і підписати контракт. Тепер хочу побачити, як він виконає цю заяву", - сказав Омелян.

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