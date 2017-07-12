Шуфрич на комітеті: Добкін авторитетна людина

521 перегляд
Середа, 12 липня 2017, 18:18

Народний депутат Нестор Шуфрич на засіданні регламентного комітету захищає свого колегу по фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Про це з зали комітету повідомляє у середу кореспондент УП.

"Це подання є виключно політичним. Тут є сенс ГПУ забрати це подання і вивчити всі факти викладені сьогодні на комітеті", - заявив він генпрокурору Юрію Луценку.

"Михайло Маркович був кандидатом у президенти, це авторитетна людина у суспільстві", - сказав Шуфрич.

"Я категорично відкидаю маніпуляції, що ця справа є політичною. Ми займаємося цим вже майже рік, проблемною була експертиза оцінки землі", - зазначив у свою чергу Луценко.

Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Читайте також: "Махінації з нудним обличчям. У чому ГПУ звинувачує Добкіна"

Роман Кравець, УП

Теми: Добкін комітети
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко: Добкін може втекти за кордон 12 липня 2017, 17:30
Добкін показав портрет Брежнєва і поскаржився на ГПУ 12 липня 2017, 16:36
Добкін обіцяє регламентному комітету кіно 12 липня 2017, 15:11
powered by lun.ua
Головні новини
Омелян направив уряду подання про звільнення глави "Борисполя"
Комітет рекомендує Раді 4 кандидатів в аудитори НАБУ
Мати військового РФ Агєєва просить Порошенка його помилувати
У львівській мерії йдуть обшуки у двох підрозділах
Усі новини
Проект

Дівчина із протезом об’їхала всю Європу

Дауншифтинг

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми