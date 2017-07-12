Луценко сказав, що особисто вручить підозри Розенблату і Полякову

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Середа, 12 липня 2017, 19:52

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що 13 липня особисто вручить підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.

Про це він сказав журналістам після завершення засідання регламентного комітету Верховної Ради в середу.

"Завтра на 14:30 Розенблат і Поляков викликані в Генеральну прокуратуру України, і я особисто вручу їм підозри. Так велить закон. Після цього в справу вступить керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який буде продовжувати слідство", - повідомив Луценко.

Він розповів також, що зараз триває робота над внесеним 11 липня поданням на депутата з фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського, яке зараз юридична служба Генпрокуратури оцінює з точки зору відповідності законодавству, і за двома відхиленим парламентом поданнями, які будуть повторно внесені в Генпрокуратуру.

"З великою ймовірністю можу сказати, що якщо депутати не бачать несплату податків Лозовим (депутат з Радикальної партії Андрій Лозовий), то, очевидно, доведеться побачити незаконне збагачення, яке вже не передбачає можливості відбутися штрафом або виплатою відповідної суми", - зазначив глава ГПУ.

Генпрокурор сказав, що і стосовно депутата Євгена Дейдея ("Народний фронт") є підстави говорити про незаконне збагачення.

Луценко підкреслив, що за всіма відхиленими поданнями на народних депутатів будуть готуватися нові подання.

Інтерфакс-Україна

Теми: Луценко Розенблат
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