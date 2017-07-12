Міграційна служба: Припинити українське громадянство може тільки указ президента
У Державній міграційній службі України наголошують, що закони Росії не можуть змінити процедури позбавлення українського громадянства.
Про це повідомив речник ДМСУ Сергій Гунько, передає "Громадське радіо".
"Процедура виходу з громадянства України прописана в Законі "Про громадянство України" і змінити цю процедуру, цей закон може лише Верховна Рада України. Тобто незалежно від будь-яких рішень будь-яких держав світу, процедура залишиться такою, як і була", - зазначив Гунько.
Також речник наголошує, що якщо людина не вийшла з українського громадянства за законами України, вона залишається громадянином держави.
"Припинення громадянства України - це тільки указ президента України. Інших варіантів припинення громадянства України не існує", - наголосив Гунько.
Як повідомлялося, Державна дума Росії прийняла закон, за яким українцям, щоб відмовитися від свого громадянства, достатньо буде надати завірену нотаріально копію звернення про відмову від громадянства.
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