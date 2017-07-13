У Раді можуть розглянути два законопроекти, що обмежують свободу слова

До включення до порядку денного Верховної Ради 13 липня стоїть законопроект щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

Про це повідомила нардеп Ольга Червакова на сторінці в Facebook.

Законопроект внесений нардепами з комітету нацбезпеки і оборони Іваном Вінником, Дмитром Тимчуком і Тетяною Чорновіл.

Згідно з проектом закону, загрозами нацбезпеці в інформаційній сфері, зокрема пропонується вважати "здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, обєднаннями громадян, юридичними особами". Автори законопроекта пропонують вважати це складовою частиною "технологічного тероризму".

СБУ надається право без рішення суду за допомогою провайдера блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу. Підставою для цього може бути рішення прокурора, слідчого, узгодженого з прокурором, або рішення РНБО.

"Очевидно, що зі вступом в дію даного закону "технологічними терористами" стануть Найєм, Лещенко та всі, хто завтра вийде вимагати скасування депутатського імунітету під Верховну Раду. Адже вони здійснюватимуть вплив на орган державної влади", - написала Червакова.

Крім того, як зазначила Червакова, всі інформаційні ресурси, які висвітлюють ці події, стануть кандидатами на закриття.

Також в четвер у Верховній Раді буде узгоджуватися в цілому законопроект про кіберпезапасність.

"Поправкою депутата Руслана Лук'янчука (фракція "Народний фронт") в перехідних положеннях вносяться зміни до Закону "Про інформацію" - пропонується запровадити нове поняття - "технологічна інформація". Це інформація про всі технологічні процеси в будь-яких галузях господарства, а також - інформація про процеси, що негативно впливають на стан здоров'я та безпеку людей, стану навколишнього природного середовища, економічної, політичної, соціальної стабільності суспільних відносин або провадження суб’єктами господарювання діяльності. Тобто, про все", - написала Червакова.

Вона зазначила, що законопроект того ж змісту вносився урядом Арсенія Яценюка, однак він отримав негативний висновок комітету з питань свободи слова та інформполітики і не потрапив на голосування.