РосЗМІ: Два "кримських диверсанта" уклали угоду зі слідством

Андрій Захтей і Дмитро Штибліков, яких Росія звинувачує в підготовці диверсій в анексованому Криму, уклали досудову угоду про співпрацю з прокуратурою.

Про це повідомляє "Коммерсант".

Вони визнали свою провину і дали свідчення, які підтвердили версію російського слідства про нібито підготовку українською розвідкою серії вибухів на півострові. Їх справи, виділені з великого розслідування, незабаром будуть направлені до суду для розгляду в особливому порядку, що гарантує їм мінімальні терміни.

Адвокат Олександр Попов повідомив, що отримав письмове повідомлення про те, що Захтей відмовився від його послуг, а також інших захисників - Олексія Ладіна, Ильнура Шарапова і Іллі Новікова. За його даними, відмова від адвокатів була однією з умов укладення угоди про досудову співпрацю.

За словами Попова, Захтей, розуміючи, що справа політична і що він "може отримати дуже великий термін", намагається знайти "оптимальний варіант" для вирішення своїх проблем.

Також, за його інформацією, досудову угоду з прокуратурою уклав ще один фігурант розслідування - Дмитро Штибліков. Цю інформацію "Ъ" підтвердив і його брат Олексій.

Як розповіло "Ъ" джерело в правоохоронних органах РФ, Захтей і Штибліков дійсно підписали досудові угоди. "У рамках угод вони повністю визнали свою провину і розповіли, хто і як виходив на них і з ким вони контактували", - сказав він.

При цьому раніше Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

Крім того, про тортури з боку російських силовиків заявляли інші українські політв'язні: Олег Сенцов, Станіслав Клих, колишній в'язень Геннадій Афанасьєв.

ФСБ РФ заявила, що 9 листопада в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудка Володимира Михайловича.

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Як відомо, 10 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.