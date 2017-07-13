Медведєв не їздить по регіонах через фільм "Він вам не Дімон"- ЗМІ

Лідер "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв, всупереч очікуванням партійців, не був в жодному регіоні, де у вересні пройдуть вибори, бо в результаті показу фільму "Він вам не Дімон" знизився його рейтинг.

Про це пише російська газета "Ведомости".

Формально кампанія стартувала в червні. Медведєв не був в жодному регіоні, де пройдуть губернаторські вибори, за даними сайту уряду, а з шести регіонів, де оберуть парламенти, відвідав лише Північну Осетію.

20 червня його чекали на форумі "Єдиної Росії" в Ярославлі (виборний регіон), але Медведєв не поїхав - через щільний графік, пояснювали в партії.

У травні нинішнього року "Известия" анонсували передвиборне турне Медведєва по регіонах, в тому числі по тих, де будуть обиратися губернатори. Це підтверджував і секретар генради "Єдиної Росії" Сергій Неверов, і співрозмовники видання в оточенні Медведєва.

Для жителів регіонів і т.в.о. губернаторів візити вищих керівників важливіші за зустрічі в Москві, впевнений політолог Михайло Виноградов: "Візит до регіону вимагає більше часу великого начальника, більшого залучення і більшої кількості рішень - прийнято, що будь-який візит повинен дати результат".

Мала активність Медведєва пояснюється його низькими рейтингами: йому пошкодили весняні скандали, пов'язані з розслідуванням Навального [ "Він вам не Дімон"], говорить близький до Кремля співрозмовник "Ведомостей".

Після публікації розслідування і наступних акцій протесту Медведєв не може поділитися рейтингом з т.в.о. губернаторів і, навіть навпаки, став для них токсичним, згодна інша людина, близька до адміністрації.

Скандали, пов'язані з розслідуванням Навального, - один з факторів, що вплинули на рейтинги прем'єра і скорочення його передвиборної активності, але не основний, вважає політолог Мінченко: у Путіна попереду президентські вибори, його поїздки - частина і його власної виборчої кампанії.