Добкін прийшов в Раду з "тривожним чемоданчиком"

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Четвер, 13 липня 2017, 10:40
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Депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін готовий до будь-якого рішення парламенту і вже приготував тривожний чемоданчик з необхідними речами.

Про це Добкін повідомив у четвер журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LIGA.net.

Депутат повідомив, що готовий до будь-якого результату голосування за поданням Генпрокуратури, ще раз підкресливши, що сам має намір голосувати за зняття з себе недоторканності.

На зауваження журналістів, що коаліція готова голосувати і за його арешт, і взяв він з собою про всяк випадок речі, Добкін відповів:

"Так, у мене в машині лежить тривожний чемоданчик, тому що я вже знаю, що необхідно, щоб було з собою перший час. Спортивний костюм, кросівки …" - "Зубна щітка?" - "Ну природно! Ви ж зуби чистите вранці. Депутати теж чистять". - "Сухарі?" - "Сухарі ви мені принесете".

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути подання прокуратури на Добкіна у четвер о 17:00.

У середу регламентний комітет визнав подання ГПУ про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Оппоблока" Михайла Добкіна досить обґрунтованим. Але комітет не підтримав затримання депутата.

Прокуратура має намір пред'явити Михайлу Добкіну підозру у зловживанні службовим становищем і шахрайстві, збитки від якої, за оцінкою прокуратури, перевищують 226 млн грн.

Теми: Добкін Верховна Рада
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