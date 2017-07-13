Рада ухвалила свій план на осінь-зиму, а питання канікул зависло

Верховна Рада ухвалила календарний план 7-ї сесії – такий, щоб робота українських делегацій за кордоном не накладалася в часі на роботу українського парламенту.

За основу і в цілому законопроект №6631 підтримали 254 депутати. Питання розглядали за скороченою процедурою.

Водночас, депутати поки що не дійшли згоди щодо продовження роботи 6-ї сесій ВР влітку, до 5 вересня.

Після провального голосування спікер парламенту оголосив на вимогу фракцій "Батьківщина" й "Самопоміч" перерву до 11:05 і покликав глодів фракцій у свій кабінет радитися.

Хоча доля 6-ї сесії ще не визначена, депутати вже визначилися з подальшою роботою.

7-му сесію Верховної Ради 8-го скликання розпочнуть 5 вересня, а закінчать 2 лютого 2018 року. Для пленарної роботи передбачено 10 тижнів.

Перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник зазначив, що у календарному плані враховано графік засідань Парламентської асамблеє Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), розгляд бюджету у ВР тощо.

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