У штабі АТО уточнили втрати за добу

12 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення", – сказав полковник.

За словами Лисенка, це сталося під час обстрілів: 1 боєць загинув у Зайцевому, 1 воїн отримав поранення у Мар'їнці.

Валентина Романенко, УП