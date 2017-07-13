У штабі АТО уточнили втрати за добу

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Четвер, 13 липня 2017, 12:50

12 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення", – сказав полковник.

За словами Лисенка, це сталося під час обстрілів: 1 боєць загинув у Зайцевому, 1 воїн отримав поранення у Мар'їнці.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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