Депутати пояснили, чому блокують трибуну

Група депутатів блокує трибуну парламенту з двома вимогами - включити до порядку денного законопроекти про зняття недоторканності з депутатів і проекту про Антикорупційне суді.

Про це написав депутат БПП Мустафа Найєм на своїй сторінці Facebook.

"Чого ми хочемо: включення до порядку денного законів про обмеження і скасування недоторканності (мова йде про проект №5487); включення до порядку денного закону про Антикорупційне суді", - написав він.

"Ми будемо цього вимагати, поки є можливість. Так, вони ігнорують. Так, їм все одно. Так, їм плювати. Але ми на правій стороні - наші вимоги - це їхні обіцянки двадцятирічної давнини. Стоїмо", - додав він.

У той же час, в четвер на прес-конференції президенту Порошенко було поставлено питання про створення Антикорупційного суду, але він на нього відповів.

У свою чергу Жан Клод Юнкер заявив, що в четвер вранці була досягнута домовленість про створення спеціальної Антикорупційної палати.

Українська правда