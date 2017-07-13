Бойовики маніпулюють допомогою Червоного хреста на користь РФ

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Четвер, 13 липня 2017, 13:48

Місія Міжнародного комітету Червоного хреста доставила на тимчасово окупований Донбас більше 327 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідував 21 автомобіль з вантажем будівельних матеріалів, товарів медичного призначення, гігієнічних виробів загальною вагою 327,7 тонн. Вантаж направлений для жителів Донеччини від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста", – наголошується в повідомленні.

У той же час видання LIGA.net, посилаючись на джерела в окупованому Луганську, повідомляє бойовики видають гуманітарну допомогу Червоного хреста під виглядом допомоги "братньої Росії".

"Знайомим дали недавно кілька пакетів. Вони кажуть: ось Росія нам допомагає, а в пакеті усі товари українського виробництва: від порошка до консерв і гречки", – розповіла луганчанка Варвара, ім'я якої змінено з метою безпеки.

Вона додала, що на пакеті є емблема не тільки Червоного хреста, а й зображений прапор країни-агресора РФ.

Теми: Донбас гуманітарка
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