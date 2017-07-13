СБУ перевірить діяльність в Україні компанії "Глорія Джинс"

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Четвер, 13 липня 2017, 13:52

СБУ у результаті перевірки знайшла підтвердження інформації, оприлюдненої активістами громадських організацій, щодо можливої незаконної діяльності в Україні російської мережі "Глорія Джинс".

Про повідомляє прес-служба СБУ.

"За отриманою інформацією, в Україні головна фабрика "Глорія Джинс" розташована в тимчасово окупованому Луганську і продовжує працювати. Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях із сплатою податків до бюджету псевдореспублік", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба зазначає, що далі перевірка триватиме у рамках кримінального провадження.

Як відомо, раніше у соцмережах опублікували фото з магазинів "Глорія Джинс", які, зі слів авторів фото, продовжують роботу в окупованому Луганську.

Українська правда

Теми: СБУ
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