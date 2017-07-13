Депутати заплутали процедуру обрання омбудсмена

Під час ухвалення закону про КС в другому читанні сталася колізія, через яку не визначена процедура обрання омбудсмена – депутати розійшлися в позиціях.

Під час обговорення поправок до закону, депутат Ольга Червакова, назвавши поправку №536, заявила: "Процедура має бути таємною. Якщо вона буде відкрита, то уповноважені будуть під політичним впливом. Поправка повертає процедуру таємного обрання уповноваженого з прав людини". Після її слів за поправку проголосували 227 голосів. Депутати радісно зустріли це голосування.

Однак згодом виявилося, що насправді 536 поправка стосувалася іншого – процедури звернення омбудсмена до Конституційного суду.

Тому частина депутатів, зокрема від Народного фронту наполягає, що віднині процедура обрання обмудсмена буде відкритою. Так в коментарі "Українській правді" депутат Народного фронту Леонід Ємець заявив:

"Червакова озвучила одне, але названа нею поправка стосувалася зовсім іншого. Те, що мала на увазі Червакова – це 547 поправка. Але вона не знайшла підтримки".

Він також зазначив, що таким чином закон було приведено до відповідності із рішенням КС, яке передбачає, що будь-які голосування у стінах ВР мають бути відкритими.

"Таким чином, у ВР не буде жодного таємного голосування, як цього вимагає рішення КС", - сказав він.

При цьому серед депутатів БПП, Батьківщини та інших є застереження, що процедура відкритого голосування за омбудсмена – вигідна Народному Фронту, який висуватиме на цю посаду Людмилу Денісову.

Шкрум у своєму ФБ назвала це "одним з найогидніших договорняків"."НФ віддають посаду омбудсмена в обмін на це голосування (за закон про КС - УП)", - написала вона.

У свою чергу Ємець в коментарі УП зазначив, що зміна процедури обрання омбудсмена "не робить Денісову однозначним переможцем, це просто робить процедуру голосування відкритою", - зазначив він.

При цьому, відповідаючи на уточнення УП, він не виключив, що у зв'язку із відкритим голосуванням на депутатів може чинитися тиск. "Але, щоб цьому запобігти, треба тоді міняти законодавство", - сказав він.

У свою чергу Червакова в коментарі "Українській правді" наполягає на тому, що парламент голосував не за номер поправки а за наповнення, тобто саме за те, що Червакова озвучила:

"Під час обговорення я оголосила цю поправку. Я говориал про процедуру обрання омбудсмена. ВР проголосувала за те, щоб процедура обрання омбудсмена залишилася таємною", - наголосила вона.

Червакова додала, що під час обговорення низка депутатів ставила на підтвердення таку поправку, але вона не набирала достатньої кількості голосів.

"І я ще раз привернула увагу, що ми можемо наразитися на міжнародний скандал", - додала вона.

"На сайті Ради чітко зазначено, за що проголосувало 227 депутатів - "за пропозицію народного депутата Червакової". А пропозиція була щодо збереження процедури таємного голосування за кандидатів на посаду Уповноваженого", - наголосила вона.

Червакова також наголосила, що правозахисні організації вже заявили, що будуть подавати до суду, якщо ця правка не буде врахована.

"Якщо ця поправка, яку я озвучила, не буде врахована, то правозахисні організації будуть судитися, про що мені повідомили", - зазначила вона.

Порівняльна таблиця, у якій можна було б побачити всі поправки, не вантажиться з сайту ВР протягом всього дня.

Оксана Коваленко, УП