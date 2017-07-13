У Януковича назвали нового адвоката незаконним

Адвокат екс-президента України Віталій Сердюк заявив, що призначення державного захисника у справі про держраду є незаконним.

Про це йдеться у заяві адвоката.

За його словами залучення державного адвоката було протиправним.

"Але навіть ця спроба надати процесу вигляд законності була здійснена судом з порушеннями законодавства – суд вчергове не проінформував Віктора Януковича належним чином про прийняте рішення, як того вимагає чинне законодавство, да і саме рішення, до речі, після нарадчої кімнати офіційно не оголошувалося", - зазначив Сердюк.

"Хочу нагадати, що Віктор Янукович відкликав нас як своїх захисників із судового процесу про державну зраду. Жодних доручень від Віктора Януковича щодо комунікацій з адвокатом Віталієм Мешечком не надходило", - додав він.

Як відомо, 6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Ним став Віталій Мешечек.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду.

Українська правда