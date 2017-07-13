Рада візьметься за питання аудитора НАБУ не раніше осені – Чумак

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Четвер, 13 липня 2017, 17:07

Верховна Рада не раніше осені розгляне питання про обрання свого представника в незалежну комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро України.

Про це йдеться у заяві члена парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, позафракційний народний депутат Віктор Чумак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні оголосити новий конкурс, зібрати нові документи їх розглянути на комітеті, а потім виносити в зал", – сказав Чумак журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві.

Раніше в цей день Верховна Рада знову не змогла призначити свого представника до складу комісії з аудиту НАБУ.

За підсумками рейтингового голосування найбільше голосів набрала кандидатура професора Київського національного університету ім.Т.Шевченка Олександри Яновської (207 - "за").

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виніс її кандидатуру на затвердження.

За призначення Яновської аудитором НАБУ проголосували всього 216 народних депутатів за 226 мінімально необхідних голосів.

Теми: Верховна Рада НАБУ
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