Омелян пропонує долучити Нацраду з інвестицій до перемовин з Ryanair

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пропонує залучити Національну інвестиційну раду до переговорного процесу з лоукостом Ryanair.

Про це він розповів у коментарі журналісту Укрінформу.

"Сьогодні розмовлятиму з Даніелем Білаком з цього приводу. На мою думку, вони (Офіс залучення інвестицій - ред.), як і комітет по інвестиціях Ложкіна (Національна інвестиційна рада - ред.), повинні бути активними учасниками цього процесу, оскільки це не просто контракт між "Борисполем" і авіаперевізником, а найбільша авіакомпанія Європи, яка готова створювати сотні робочих місць в Україні з подальшою перспективою відкриття своїх баз у нашій державі", - заявив урядовець.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури, керівництву міжнародного аеропорту "Бориспіль" поновити перемовини з авіакомпанією Ryanair, а також долучити до переговорного процесу директора Офісу залучення інвестицій Даніеля Білака.

Як повідомлялося, Ryanair 10 липня оголосив про скасування свого запланованого входу в Україну після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім гендиректором Рябікіним.