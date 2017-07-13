Рада вирішила працювати довше

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Четвер, 13 липня 2017, 17:30

Верховна Рада продовжила роботу у четвер до 20:00.

Таке рішення підтримали 231 народний депутат.

Про продовження роботи парламенту попросив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у залі ВР.

Він мотивував це необхідністю прийняти у першому читанні пенсійну реформу.

Наразі Рада розглядає подання Генпрокуратури про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна. 

Як відомо, фракція БПП підтримає в першому читанні всі законопроекти щодо пенсійної реформи.

У червні ЗМІ оприлюднили повний текст проекту пенсійної реформи.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Верховна Рада пенсії Кабінет міністрів
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