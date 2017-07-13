Червоний хрест заперечує маніпуляції бойовиків з гуманітаркою МКЧХ

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Четвер, 13 липня 2017, 18:15

Міжнародний комітет Червоного хреста запевняє, що бойовики не можуть роздавати гуманітарну допомоги від МКЧХ для жителів окупованих частин Донбасу під виглядом російської.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар МКЧХ Олександр Власенко.

"Зі свого боку Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняє, що роздача гуманітарної допомоги від МКЧХ під виглядом російської неможлива. Продуктові та гігієнічні набори, які МКЧХ доставляє на територію, не підконтрольну уряду України, роздають або працівники МКЧХ, або роздача відбувається під їхнім безпосереднім контролем", - зазначив Власенко.

Раніше видання LIGA.net з посиланням на джерела в окупованому Луганську повідомляло, що бойовики видають гуманітарну допомогу Червоного хреста під виглядом допомоги "братньої Росії".

Як відомо, місія Міжнародного комітету Червоного хреста доставила на тимчасово окупований Донбас більше 327 тонн гуманітарної допомоги.

Олег Твердь, УП

Теми: Донбас гуманітарка АТО
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