Нардепи вимагають виправити плутанину із голосуванням за омбудсмена

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Четвер, 13 липня 2017, 19:16

Народні депутати звернулися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою правильно відобразити результати голосуваня в остаточному тексті закону "Про Конституційний Суд України" (реєстраційний номер 6427-д).

Відповідне звернення було передане Парубію та першому заступнику керівника апарату Ради Петру Боднару, повідомив "Українській правді" нардеп БПП Мустафа Найєм.

Згідно з інформацією, після голосування у другому читанні за законопроект нардепи дізналися, що на офіційному веб-сайті Верховної Ради некоректно відображена інформація про результати голосування.

"Так, о 13 год 36 хв., одразу після розгляду даного питання порядку денного, у тому числі й пропозицій та правок до нього, інформація стосовно результатів голосування за пропозицію народного депутата України Червакової відображалась на веб-сайті наступним чином: "Поіменне голосування про пропозицію народного депутата України Червакової до проекту Закону Про Конституційний Суд України (6427-Д)", - зазначається у заяві.

Вказана пропозиція, за даними депутатів, стосувалась збереження процедури таємного голосування щодо призначення на посаду омбудсмена.

"Проте, за кілька хвилин ця інформація була змінена та викладена наступним чином: "Поіменне голосування про пропозицію народного депутата Червакової О.В. стосовно поправки №536 до проекту Закону про Конституційний Суд України (№6427-д)", - наголосили політики.

На думку підписантів, "подібні маніпуляції із відомостями щодо результатів голосування можуть свідчити про наміри сфальшувати й остаточний текст самого проекту Закону України "Про Конституційний Суд України"".

"Такі дії є абсолютно неприпустимими у європейському демократичному парламенті та у подальшому можуть поставити під сумнів легітимність результатів голосування за даний законопроект у другому читанні", - вважають нардепи.

 
 

"Враховуючи вищевикладене, вимагаємо вжити заходів для недопущення маніпуляцій із результатами голосування за пропозицію народного депутата України Червакової О.В. до проекту Закону "Про Конституційний Суд України", а також забезпечити правильне відображення результатів голосування у остаточному тексті проекту Закону, який буде направлений на підпис Президенту України", - сказано у заяві.

Теми: Верховна Рада
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