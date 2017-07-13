Луценко пояснив, чому Добкіна не арештували в сесійній залі

У п'ятницю Генеральна прокуратура звернеться до суду для обрання міри запобіжного заходу народному депутату Опозиційного блоку Михайлу Добкіну.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив 13 липня генпрокурор Юрій Луценко.

"Завтра ми звернемося до суду, щоб обрати запобіжний захід Михайлу Добкіну у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці", – сказав він.

"Обов'язково буде можливість внесення застави", – додав Луценко.

Генпрокурор пояснив, що прокуратура, на відміну від НАБУ та САП не має права затримати народного депутата без дозволу суду, тому Добкіна не затримували на засіданні в четвер, коли нардепи дали це згоду.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Сам Добкін заявив, що у п'ятницю, 14 липня, прийде до ГПУ на виклик генерального прокурора.

"Я перебуваю у хорошій формі, на больнічку не збираюсь, одіялко в клітинку не братиму", - сказав опоблоківець.

Роман Кравець, УП