Луценко пояснив, чому Добкіна не арештували в сесійній залі
У п'ятницю Генеральна прокуратура звернеться до суду для обрання міри запобіжного заходу народному депутату Опозиційного блоку Михайлу Добкіну.
Про це в кулуарах Верховної Ради заявив 13 липня генпрокурор Юрій Луценко.
"Завтра ми звернемося до суду, щоб обрати запобіжний захід Михайлу Добкіну у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці", – сказав він.
"Обов'язково буде можливість внесення застави", – додав Луценко.
Генпрокурор пояснив, що прокуратура, на відміну від НАБУ та САП не має права затримати народного депутата без дозволу суду, тому Добкіна не затримували на засіданні в четвер, коли нардепи дали це згоду.
Як відомо, 13 липня Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.
Сам Добкін заявив, що у п'ятницю, 14 липня, прийде до ГПУ на виклик генерального прокурора.
"Я перебуваю у хорошій формі, на больнічку не збираюсь, одіялко в клітинку не братиму", - сказав опоблоківець.
Роман Кравець, УП
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