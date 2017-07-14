Найцікавіше: 2001. СБУ хоче контролювати всіх українців, що користуються інтернетом 2006. Журналісти об'єднуються проти регіонала Калашнікова 2010. Депутати хочуть повернути президентсько-парламентську форму правління 2016. Кіровоград став Кропивницьким

2001, субота

СБУ хоче реєструвати всіх українців, що виходять в інтернет-мережу, заявив голова Служби безпеки Володимир Радченко. На його думку, така реєстрація аналогічна існуючій телефонній книзі, у якій вказані всі телефонні номери власників і користувачів телефонів.

2003, понеділок

Генпрокуратура розкрила банду перевертнів, яких підозрюють у 14 вбивствах, а тепер вирішила перевірити їх на причетність і до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Генпрокурор Піскун запевняє, що справа Гонгадзе знаходиться на завершальному етапі.

2004, середа

Уперше за чотири роки українська влада підтвердила: міліція справді вела стеження за Георгієм Гонгадзе. Заяву зробив генпрокурор Геннадій Васильєв.

Рівно 4 роки тому, 14 липня 2000 року, Гонгадзе написав листа генпрокурору Потебеньку про те, що за ним стежать силовики.

2005, четвер

У Львові протистояння між депутатами міськради та міським головою Любомиром Буняком. Депутати провели позачергове засідання сесії й ухвалили рішення щодо розпуску виконкому та тимчасової передачі його функцій міськраді. Буняк заявив, що ці рішення не мають юридичної сили.

2006, п'ятниця

– 1005 журналістів підписались під відкритим листом до Партії регіонів. У ньому вони вимагають публічно визнати провину регіонала Олега Калашнікова, який напав на журналістів телеканалу СТБ і силою вилучив у них касету. Також ПР має виключити Калашнікова з фракції та дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

У ГПУ повідомили, що відкрили справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів СТБ.

– Мирослава Гонгадзе визнала, що прикраси, знайдені на "таращанському тілі", належали її чоловіку Георгію Гонгадзе.

2008, понеділок

Українська влада говорить про необхідність будівництва під Києвом ще одного аеропорту. На думку міністра транспорту Йосипа Вінського, об'єкт можна розмістити в районі села Велика Бугаївка у Васильківському районі.

Новий аеропорт був закладений у Генплан Києва ще за радянських часів.

2009, вівторок

– В Афганістані збили ракетою гелікоптер Мі-26, на борту якого знаходилися шість українців. Усі вони загинули. Мі-26 пілотувався молдавськими льотчиками та використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою об'єднаних сил в Афганістані.

– "Ми команда саламандр, яка загартовується у цьому вогнищі й пожежі [у кризі, – ред.]. Ми сьогодні сильніші за всі спецнази, "Альфи", "Беркути" і "морські котики" разом узяті". Прем'єр Юлія Тимошенко розповіла про силу своєї команди і закликала однопартійців більш відповідально ставитися до формування виборчих списків.

2010, середа

– 252 депутати підписали подання до Конституційного суду, в якому просять перевірити зміни до Конституції від 2004 року на відповідність основному закону. Таким чином вони намагаються повернутися до президентсько-парламентської форми правління та істотно розширити повноваження президента Віктора Януковича.

– Напередодні місцевих виборів в Україні розпродають політичні партії: по ціні від 300 тисяч доларів до 1 мільйона. Новий закон про місцеві вибори забороняє молодим партійним осередкам брати в них участь, тож купівля партії зі "старою" реєстрацією є виходом для тих політсил, що зареєструвалися нещодавно. Найбільші втрати від прийняття нового закону може понести "Фронт змін" – усі 680 його осередків втрачають можливість брати участь у виборах.

– "Якщо зібрати 300 кращих музикантів світу, і попросити їх разом зіграти якийсь твір, то в них нічого не вийде, хоча у них будуть і ноти. Оркестрові потрібен диригент". Михайло Чечетов відповідає, чому нардепи Партії регіонів голосують за його командою.

2011, четвер

– "Проблеми Тимошенко були пов'язані з Міністерством оборони Росії. У російській в'язниці сиділи чоловік дев'ять з Міноборони на чолі з генералом Олійником. Коли я був першим віце-прем'єром, Олійник приїздив до мене, наприкінці 2000 року, із проханням перевести борги ЄЕСУ на державний борг України..." Екс-прем'єр Юрій Єхануров розповідає, що під час підписання газових контрактів 2009 року українська сторона була обмежена додатковими чинниками.

– Найбільшою аферою в сучасній історії арт-ринку називають експерти продаж фальшивих картин російського мистецтва нардепу від ПР Олександру Савчуку. Той придбав їх у приватній Нью-Йоркській галереї.

2012, субота

Вже третю учасницю голодування біля Українського дому у Києві забрала "швидка". Під будівлею продовжується акція протесту проти мовного закону Ківалова-Колесніченка.

2013, неділя

Під час візиту до Луцька президента Польщі Броніслава Коморовського в нього жбурнули яйцем. Польські ЗМІ написали, що в молодика, який це зробив, був рюкзак із написом "Свобода". Але у ВО "Свобода" запевнили, що ніяких акцій з приїзду Коморовського не проводили.

Президент Польщі приїхав в Україну для участі у заходах з нагоди 70-ї річниці Волинської трагедії.

2014, понеділок

– Терористи підбили на Луганщині український літак АН-26. Він доставляв воду та харчі українським військовим. В літаку перебували сім членів екіпажу та один супроводжуючий. Частині військових вдалося десантуватися.

– Троє українських військових загинули та 12 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. У Луганську за добу загинули три людини, у Донецьку – понад 10 мирних жителів.

– На Донеччині знайшли могилу з тілами двох священиків зі Слов'янська і двох синів одного з них. Їх катували та вбили за те, що вони приносили їжу українським військовим.

– Сили АТО звільнили від терористів населені пункти Металіст, Олександрівськ, Біле та Розкішне, повідомляють у Міністерстві оборони.

– Мер Донецька Олександр Лук'янченко втратив контроль над містом та залишив Донецьк через погрози вбивства. За його словами, бойовики "ДНР" вимагали від нього забезпечувати їхні військові потреби.

2015, вівторок

– Генпрокурор Віктор Шокін особисто намагається отримати дозвіл у суді на обшук у прокурорів ГПУ, які затримували "діамантових прокурорів", йдеться у заяві "Центру протидії корупції".

На початку липня слідчі затримали заступника голови слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця за підозрою у вимаганні хабара. Під час обшуків у них знайшли близько півмільйона доларів та 35 пакетів з діамантами.

– Верховна Рада визначила графік розгляду законопроекту щодо скасування недоторканності суддів та депутатів. У парламентську залу він має потрапити у серпні.

– Підприємства Дмитра Фірташа обслуговують патріотичний "Всеросійський молодіжний форум", який проходить в анексованому Криму, виявило австрійське агентство APA. Гостем цього форуму встиг побувати головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов.

2016, четвер

– У рамках закону про декомунізацію парламент перейменував місто Кіровоград на Кропивницький, на честь драматурга Марка Кропивницького. Але область залишилася Кіровоградською.

– Один український військовий загинув та шість отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– За оцінками ООН, з січня 2014 року в Донецькій і Луганській областях загинули до двох тисяч цивільних осіб.

– Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, які вводять біометричний паспорт громадянина України. Тепер оформляти паспорти будуть з 14 років. Також в документі не буде штампу про шлюб.

Оформлюватися він буде на 4 роки неповнолітнім і на 10 років – дорослим. Також в ньому не буде відомостей російською мовою.

Рустем Халілов, для УП