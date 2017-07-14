Cправу щодо збитого в Луганську Іл-76 закрито – ГПУ

Прокуратура відкрила, а потім закрила кримінальне провадження стосовно службових осіб Генерального штабу Збройних сил України про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому в 2014 році бойовиками в аеропорту Луганська.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на інформаційний запит Радіо Свобода.

Згідно із документом, 21 червня слідчий суддя Печерського районного суду Києва своїм рішенням зобов’язав Головну військову прокуратуру Генеральної прокуратури України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про правопорушення.

22 червня відомості були внесені і відкрите провадження за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду).

Разом із тим у Генеральній прокуратурі поінформували, що стаття 426-1 була внесена до Кримінального кодексу України у квітні 2015 року, отже, станом на квітень – червень 2014 року її не існувало. За українським законодавством, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинні дії, не має зворотної дії в часі, зазначили у прокуратурі.

"У зв’язку з цим 12.07.2017 зазначене кримінальне провадження закрито", – йдеться у відповіді Генеральної прокуратури.

Раніше адвокат із Дніпра Віталій Погосян, який представляє інтереси сімей загиблих військовослужбовців у збитому в червні 2014 року в Луганському аеропорту літаку Іл-76, заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти керівників АТО.

Як повідомив тоді Погосян, відомості про вчинення ними кримінального правопорушення були включені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 27 березня Павлоградський суд визнав винним у недбалому ставленні до військової служби і засудив до 7 років тюрми генерала Віктора Назарова. Суд вирішив, що Назаров, керуючи АТО в Луганській області, знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні і під обстрілом противника, але не забезпечив належну координацію структурних підрозділів.

14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.