Гармс здивована заявою Юнкера про антикорупційну палату в Україні

Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс здивована заявою президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера щодо згоди на створення антикорупційної палати замість окремого антикорупційного суду в Україні.

Про це вона написала в twitter.

"Немає необхідності в антикорупційному суді в Україні? Здивована прочитати, що президент Єврокомісії Юнкер згодився. Я не знаю хорошої альтернативи", — заявила Гармс.

No need for anti corruption court in #Ukraine???Surprised to read that @JunckerEU agreed.I don't know a good alternativ @ANTAC_ua @Hromadske