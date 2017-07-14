Гармс здивована заявою Юнкера про антикорупційну палату в Україні
Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс здивована заявою президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера щодо згоди на створення антикорупційної палати замість окремого антикорупційного суду в Україні.
Про це вона написала в twitter.
"Немає необхідності в антикорупційному суді в Україні? Здивована прочитати, що президент Єврокомісії Юнкер згодився. Я не знаю хорошої альтернативи", — заявила Гармс.
No need for anti corruption court in #Ukraine???Surprised to read that @JunckerEU agreed.I don't know a good alternativ @ANTAC_ua @Hromadske— Rebecca Harms (@RebHarms) 13 липня 2017 р.
Раніше, за підсумками саміту Україна-ЄС, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість окремого суду.
"Досі ми вимагали від України створення антикорупційного суду. Ми повідомили вранці президенту Порошенко проміжний варіант вирішення проблеми... ми погоджуємося на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду", - сказав він.
Разом з тим, в Національному антикорупційному бюро України заявили, що згода президента ЄК на створення спеціальної антикорупційної палати замість антикорупційного суду, є наслідком цілеспрямованої дезінформації по відношенню до європейських партнерів України.
НАБУ наполягає, що альтернативи створенню окремого антикорупційного суду наразі немає, а ідея створити антикорупційні палати, повністю нівелює сенс антикорупційного суду.
Створення спеціалізованого антикорупційного суду є одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами – Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.
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