Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій через ряд країн

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П'ятниця, 14 липня 2017, 07:13

В рамках саміту "Україна-ЄС" представникам Євросоюзу були передані факти обходу Росією санкцій через деякі країни Європи.

Про це заявив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі "5 каналу", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми привернули увагу на те, що Росія через деякі країни ЄС пробує обійти режим санкцій, тому ми звернули увагу на необхідність ліквідації таких лазівок в режимі санкцій і передали спеціальний документ, де чітко були виписані конкретні факти і випадки, коли Росія обходить європейський пакет санкцій", - розповів він.

Єлісєєв зазначив, що Україна вітає продовження санкцій проти РФ з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела раніше повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Як відомо, в кінці червня Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Обмежувальні заходи проти РФ були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції було посилено у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Теми: санкції Росія ЄС
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