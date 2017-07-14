У Росії визначать, що таке втручання у внутрішні справи

У Росії перед виборами хочуть розробити критерії втручання у внутрішні справи для виявлення і боротьби з "іноземними агентами".

Про це пише російська газета Комерсант.

Цим займеться Комісія із захисту державного суверенітету при Раді федерації. До її роботb будуть залучені ФСБ, Центрвиборчком, Мін'юст, МЗС, Служба зовнішньої розвідки, суддівське співтовариство, а також адміністрація президента.

На першому в РФ засіданні експертної групи тимчасової комісії із захисту державного суверенітету голова комісії Андрій Клімов заявив, що законодавчі ініціативи, спрямовані на боротьбу з втручанням у внутрішні справи РФ, можуть бути оприлюднені в жовтні-грудні.

Найближчим часом комісія займеться розробкою критеріїв втручання у внутрішні справи.

"Якщо ми не почнемо з розробки критеріїв втручання, далі ми не просунемося по жодній темі. Відрізнити інформування від втручання без критеріїв не всі зможуть", - сказав Клімов.

При цьому він заявив, що після створення комісії, на її адресу "пролунала різка критика деяких видань з іноземним фінансуванням".

Член ЦВК РФ Антон Лопатін попросив РФ допомогти виборчкому напередодні виборів з виявленням "іноземних агентів".

"Законодавство розраховано на порядного виборця, і потрібно розуміти, що цим можуть скористатися експерти, агенти, які відпрацьовують іноземні капітали. Про кого йде мова, я думаю, ви розумієте", - сказав він, все-таки пояснивши, що має на увазі як організації, так і фізичних осіб.