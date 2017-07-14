Депутати просять скасувати ухвалення закону про КС

Позафракційний депутат від Свободи Юрій Левченко та позафракційний депутат Юрій Дерев'янко зареєстрували дві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний суд.

Згідно з порядком денним, проекти постанов будуть розглянуті у п'ятницю.

Обидва проекти були зареєстровані 13 липня після ухвалення закону.

Як відомо, у четвер парламент проголосував закон про КС у другому читанні і в цілому.

Водночас, під час голосування сталася плутанина при розгляді правки щодо зміни процедури обрання омбудсмена: з таємної на відкриту.

Тому народні депутати звернулися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою правильно відобразити результати голосуваня в остаточному тексті закону "Про Конституційний Суд України" (реєстраційний номер 6427-д).

Відповідне звернення було передане Парубію та першому заступнику керівника апарату Ради Петру Боднару, повідомив "Українській правді" нардеп БПП Мустафа Найєм.