БПП нацьковує СБУ та поліцію на Хаджинова за "напад" на Барну

Фракція "БПП" вимагає від Служби безпеки України та Національної поліції розслідувати інцидент, який стався з депутатом Олегом Барною у Верховній Раді 13 липня.

Про це заявив лідер фракції Артур Герасимов з трибуни парламенту в оточенні соратників.

Він стверджує, що депутатів не пускали голосувати за подання на Михайла Добкіна, хоча Барну закидали яйцями близько опівдні, а це голосування почалося близько 17:30.

"Вчора під стінами Верховної Ради сталася безпрецедентна подія: група агресивно налаштованих чоловіків здійснила напад на нашого колегу Олега Барну і багатьох інших депутатів. Їх не пускали до зали парламенту, куди вони йшли голосувати за зняття недоторканності", – заявив Герасимов.

На його думку, "організатори чудово знали, що у порядок денний внесено питання про зняття недоторканності, затримання й арешт одіозного політика".

"Барну зупинили, коли він ішов голосувати у залу парламенту. Ми впевнені, що ця акція була організована з метою зірвати голосування і проводилася для нагнітання ситуації в країні…", – заявив лідер фракції БПП.

За твердженням Герасимова, "ляльководи вчорашнього дійства мають на меті привернути до себе увагу громадян і хоч якось заробити дешевий авторитет".

"Серед кривдників депутата був Сергій Хаджинов – новообраний представник Ради громадського контролю НАБУ, людина, яка має бути взірцем і відстоювати справедливість, під стінами Верховної Ради влаштувала дешеві провокації і політичні замовлення, безпідставно не допускаючи депутатів в залу парламенту для голосування за зняття недоторканності", – заявив він.

"Це неприпустима поведінка, оцінку якій повинні надати не лише відповідні правоохоронні органи та інстанції, колеги по Раді громадського контролю, а й все українське суспільство. Вчора так звані борці з корупцією, псевдо патріоти показали своє реальне обличчя", – додав лідер президентської фракції.

"Фракція партії "Блок Петра Порошенка" звертається до Служби безпеки України та Національної поліції з вимогою негайно почати розслідування цього безпрецедентного факту", – заявив Герасимов.

У свою чергу, активіст Автомайдану, а нині голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро Сергій Хаджинов заявив "Українській правді", що в четвер Барна кілька разів проходив через їхній "блокпост".

"Яйця в нього полетіли тільки тоді, коли він почав ображати людей. Він говорив, що присутні – не народ, не його виборці, що він голосує так, як хоче. Він поводився дуже зухвало. Ми приготували яйця як міру прояви народного гніву. Не зеленку, не якісь палки, а просто яйця", – сказав Хаджинов.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП