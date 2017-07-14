Клімкін: Запровадження віз з РФ не дасть потрібного ефекту
Введення віз із Росією створить значні проблеми, тому рішення про зняття біометричних даних з іноземних громадян – є найкращим рішенням, вважає голова МЗС Павло Клімкін.
Про це він заявив під час години запитань до уряду у п'ятницю, відповідаючи на питання нардепа щодо впровадження візового режиму з РФ.
Він нагадав, що на засіданні РНБО було схвалено систему, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців, що дозволить здійснювати контроль за пересування територією України.
"Ця система буде здійснюватися поступово, стадія за стадією", - додав він.
"А звичайне запровадження віз не дасть нам того ефекту, до якого ми прагнемо", - наголосив він.
За його словами, це створить "значні проблеми, Росія ними скористається", щоб зробити провокації і вести свідому політику на обмеження для громадян України на окупованих територіях в Криму пересуватися по території України.
"Тому на основі детального аналізу було прийнято таке рішення. Воно підтримується нашими друзями та партнерами", - додав Клімкін.
Як відомо, у понеділок РНБО прийняло рішення ініціювати впровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України.
Оксана Коваленко, УП
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