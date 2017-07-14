Віськпрокуратура проводить обшуки в приміщеннях Клименка. Зокрема у "Вестях"

Головна військова прокуратра разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Про це "Українській правді" повідомив заступник Генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Ми проводимо комплекс обшуків майна і приміщень, які належать Клименку. Проводимо спільно з Нацполіцією", - зазначив він.

"Це вже друга хвиля", - уточнив Матіос.

Він уточнив, що ошуки проводяться в офісних приміщеннях, які належать компанії "Юнісон".

Матіос також уточнив, що обшуки проводяться не лише в офісних приміщеннях "Гулівер" в центрі Києва, а і за іншими адресами.

"На жаль, сьогодні нельотна погода", - зазначив він і на уточнення сказав, що згодом спільно з головою Нацполіції проведе брифінг.

У свою чергу видання "Весті" повідомляє, що силовики прийшли у редакції газети та радіо, які розміщенв в "Гулівері".

"Наразі робота редакційного офісу заблокована", - зазначається в повідомленні.

На фото з-під будівлі "Гулівер" видно, що Матіос перебуває на місці події.

Як відомо, з моменту створення банку "Юнісон" в 2013 році його пов'язували з родиною екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про те, що колишній соратник Януковича продовжує володіти банком, побічно свідчать той факт, що зарплати співробітникам медіахолдингу "Вести", який також пов'язують з Клименко, виплачувалися через "Юнісон".

НБУ визнав банк "Юнісон" неплатоспроможним.

Як відомо, 24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Глава МВС Арсен Аваков 26 травня заявив, що загальна сума заставипідозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.

За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, обшуки проводилися щодо керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Під вартою перебувають 9 підозрюваних, ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.

Оксана Коваленко, УП