Поляков захворів і не прийде на допит

Депутат Народного фронту Максим Поляков не прийде на допит до НАБУ у п'ятницю.

Про це за підсумками розмови з ним по телефону написала журналістка Ельвіна Сеітбуллаєва у своєму Facebook.

"Депутат Максим Поляков сьогодні не прийде на допит до НАБУ. Подзвонила йому. Каже, що чекати його не потрібно. Він захворів, зранку взяв лікарняний", - написала вона.

За інформацією УП, у НАБУ цього дня дійсно мав відбутися допит Полякова. Але туди прийшов адвокат і надав довідку про те, що Поляков на лікарняному.

Як відомо, у четвер у Верховній Раді керівник САП Назар Холодницький і Генпрокурор Юрій Луценко вручили підозру Максиму Полякову.

Але перед цим Поляков не з'являвся до ГПУ за підозрою, хоча ще в середу вимагав, щоб йому її вручили.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів в тому числі – Борислава Розенблата та Максима Полякова.



За версією слідства, вказані народні депутати з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.



11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова, але не дозволила їхнього арешту.



Більше про подання на нардепів читайте у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Оксана Коваленко, УП