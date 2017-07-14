У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

151 перегляд
П'ятниця, 14 липня 2017, 13:27

13 липня в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, двоє військовослужбовців отримали поранення", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" речник АТО зазначив, що поранень бійці зазнали в Мар'їнці в результаті ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Генштаб ЗСУ та ОБСЄ уточнили методику моніторингу 14 липня 2017, 10:23
АТО: 29 обстрілів, 2 бійців ЗСУ поранено 14 липня 2017, 07:39
Cправу щодо збитого в Луганську Іл-76 закрито – ГПУ 14 липня 2017, 02:46
powered by lun.ua
Головні новини
Аеропорт "Львів" підписав контракт з Ryanair
Рябікіна залишили гендиректором Борисполя
Віськпрокуратура проводить обшуки в приміщеннях Клименка. Зокрема у "Вестях"
Нардепи відмовилися скасовувати ухвалення закону про КСУ
Усі новини
Е-шарж

Пролетіти та не полетіти

Ціль-мрія

12 кроків для досягнення омріяної мети