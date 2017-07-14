У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

13 липня в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, двоє військовослужбовців отримали поранення", – сказав він.

У коментарі "Українській правді" речник АТО зазначив, що поранень бійці зазнали в Мар'їнці в результаті ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП