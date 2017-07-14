Затримали директора Львівського бронетанкового заводу

Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

Про затримання повідомляє прес-служба НАБУ.

"4 липня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП "Львівський бронетанковий завод" за підозрою у вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Також затримано засновника комерційної структури — ТОВ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, службовці ЗСУ спільно з посадовцями Львівського бронетанкового заводу, засновником ТОВ та фірмами з ознаками фіктивності за корупційною схемою закупили запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, розтративши 28,5 млн грн бюджетних коштів у 2015 році.

"Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці бувші у використані, а інколи й неробочі, двигуни вже були колись продані - у 2008-2009 роках вони були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо". - пояснює прес-служба НАБУ.

Загалом правоохоронці затримали п’ятьох людей: начальника ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора та заступника директора ДП "Львівський бронетанковий завод" та засновника ТОВ, задіяного у схемі.

Окрім того, у повідомленні зазначено, що слідство у цій справі розпочали наприкінці листопада 2016 року.

Раніше, у травні 2016 року суд визнав винним екс-директора Львівського бронетанкового заводу Олександра Остапця і засудив його до позбавлення волі на 5 років із випробувальним терміном 3 роки за розкрадання державних коштів на суму 2 млн грн і зловживанні службовим становищем.

Українська правда