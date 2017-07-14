Матіос анонсував "знакові прізвища" у справі про махінації

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П'ятниця, 14 липня 2017, 13:47

До справи, в якій 14 липня проводять понад 150 обшуків, причетні дві компанії з управління активами і відомі особи.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос і додав, що через їхні схеми Україна зазнала збитків на 12 мільярдів доларів.

"Нам доведеться досить довго разом із департаментами кіберполіції і департаментом економіки Нацполіції робити огляди цього всього (вилученого) – але ми переконані, що там будуть дуже знакові прізвища, транші і механізми", – заявив він.

"Ми знайшли унікальний європейський інструмент – компанію з управління активами. Ми довго не могли зрозуміти, як можна було вкрасти гроші – і потім якось легалізувати, щоб у мого колеги Горбатюка 2 роки не було запитань. Так от, компанія з управління активами зробила схему – майже легальну, практично виглядає досконалою – коли мільярд грошей у самий активний період Революції гідності був заведений у країну і працював до сьогоднішнього дня!", – сказав Матіос.

Він не став називати "прізвища концесіонерів чи тих, хто скористався послугами цих двох компаній із управління активами просто від "сім’ї екс-президента", закінчуючи чинними правоохоронцями".

"Коли діючі правоохоронці – не буду називати нікого поки що – отримують при курсі 8 гривень за долар по 6-7 мільйонів гривень дивідендів у певні періоди часу, то це точно викликає запитання", – сказав головний військовий прокурор.

"Це була унікальна швидка, але недоторканна схема легалізація коштів. У кожного українця за тільки встановленими нами збитками було вкрадено 300 доларів. Це ніби незначна сума – але перемножте на більше як 40 мільйонів живих українців – це просто жах. 12 мільярдів доларів – це підтверджені нами збитки", – заявив Матіос.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков завив: "Міністерство юстиції проводить низку заходів за вказівкою слідства і за рішенням суду з блокування цього майна, щоб "ловкіє рєбята" не встигли все це дискредитоване майно переписати на підставних осіб".

Раніше стало відомо, що Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією у п'ятницю проводить комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Олена Рощенко, УП

Теми: кримінал Янукович гроші ПРО
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