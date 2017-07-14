У ході обшуків у справі Клименка будуть затримані – Матіос

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П'ятниця, 14 липня 2017, 14:02

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос анонсував низку затримань в ході обшуків у рамках справи Клименка.

Про це він заявив під час брифінгу щодо обшуків у рамках справи екс-міністра доходів і зборів Олександр Клименка. "Зараз проводиться 151 обшук", - сказав Матіос.

Він анонсував затримання. "За результатами цих обшуків будуть прийняті рішення про затримання осіб, які до сьогоднішнього дня обслуговують інтереси Клименка і продовжують легалізувати його кошти", - сказав він.

Матіос зазначив, що вже увечері затримані особи зможуть ознайомитися із документами.

"Гелікоптери були готові, але сьогодні нельотна погода. Ми знайшли підводні човни – я жартую -, а також всі нори, куди збиралися втікати ті люди, які сьогодні увечері ознайомляться із конректними документами", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Клименко
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