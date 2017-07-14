Добкін прийшов в ГПУ з паспортами, але не зі всіма

545 переглядів
П'ятниця, 14 липня 2017, 14:10

Народний депутат України з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін прибув до Генеральної прокуратури у Києві.

Він поспілкувався із журналістами і показав, які паспорти приніс.

"У мене один паспорт лежить в Британському консульстві на отримання візи. Я взяв документи, що це підтверджують. Вони у адвокатів. Взяв із собою паспорти, навіть знайшов старий свій паспорт дипломатичний, який закінчився у 2012 році… Тому я як і обіцяв не переховуюся, нікуди не тікаю. Готовий надавати слідству будь-які дані, які допоможуть встановити істину у досудовому слідстві", - сказав він.

"Я здаю паспорта, щоб вони не казали, що я хочу кудись уїхати. Я не сумніваюся, що вони будуть вимагати заставу якісь сотні, мільйони, мільярди грошей. І ви повинні розуміти, що це не застава, а просто умова яка буде забезпечувати моє перебування у СІЗО", - додав він.

Добкін заявив, що якщо сума застави буде "посильною", то він її сплатить.

Як відомо, 13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Добкін Генпрокуратура Опозиційний блок
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко пояснив, чому Добкіна не арештували в сесійній залі 13 липня 2017, 19:39
Добкін: У больнічку не піду, одіялко не братиму 13 липня 2017, 19:24
Під Радою "святкують" дозвіл на арешт Добкіна 13 липня 2017, 19:19
powered by lun.ua
Головні новини
У ході обшуків у справі Клименка будуть затримані – Матіос
Матіос анонсував "знакові прізвища" у справі про махінації
Аеропорт "Львів" підписав контракт з Ryanair
Рябікіна залишили гендиректором Борисполя
Усі новини
Корабель "Юрій"

Як відновлюють судноплавство на мілкому Дністрі

Як пережити розрив

Експерт назвав 7 кроків до зцілення розбитого серця