Вилучені сервери працюють, буде багато цікавого – Матіос

Правоохоронці планують до вечора п’ятниці завершити з обшуками у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на спільному з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу.

"До закінчення обшуків коментувати затримання з оформленням особистого обшуку і оголошення постанов про затримання я не буду", – наголосив він.

"Все плануємо закінчити до пізнього вечора. Якщо не вийде – будемо це робити навіть у нічний час. Дуже величезний обсяг приміщень, в яких проводять обшуки. Люди, які там є, так само внесені у протоколи, – і нам треба їх допитувати. Зараз недоречно коментувати", – заявив Матіос.

Він також запевнив: "Ті сервери, які вдалося взяти в роботу без їхнього блокування або знищення тими, хто перебував в офісі, ідеально працюють і завдяки департаменту кіберполіції Нацполіції акуратно у швидкому режимі 3G перекачують з комп’ютерних хмар в архіви і на сервери Міністерства внутрішніх справ".

"Опрацьовувати цю інформацію доведеться довго, але там буде дуже цікавого – навіть на перший погляд того, що зараз говорять фахівці", – додав Матіос.

У свою чергу, Аваков: пообіцяв повідомити про результати згодом.

Раніше стало відомо, що Головна військова прокуратура і Нацполіція у п'ятницю проводять понад 150 обшуків у приміщеннях, які належать Клименку, зокрема у компанії "Юнісон" і в газеті "Вєсті".

За даними слідства, до справи причетні дві компанії з управління активами і відомі особи з оточення Віктора Януковича та з числа правоохоронців, а збитки від схем склали для України 12 мільярдів доларів.

Матіос сподівається, що вже з 14 липня газета "Вєсті" перестане приносити дохід Клименку. Правоохоронці стверджують, обшуки пов'язані не з публікаціями, а з фінансуванням ресурсу.

Олена Рощенко, УП