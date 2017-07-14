На меткомбінаті в Маріуполі сталася аварія: є жертви

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П'ятниця, 14 липня 2017, 15:33

У Маріуполі сталася аварія на металургійному підприємстві, в результаті якої загинули три людини, ще троє постраждали.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба поліції Донецької області.

"Близько 11:00 до Кальміуського відділення поліції м Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на території підприємства стався обвал перекриття", - йдеться в повідомленні.

Місцевий сайт 0629 підтверджує, що аварія сталася в листопрокатному цеху стан 1700 на комбінаті ім. Ілліча. В результаті нещасного випадку загинули 3 співробітники підрядної організації "Акцепт-буд".

У прес-службі Метінвесту журналістам повідомили, що підрядники проводили ремонтні роботи в одному з будинків цеху. Несподівано обвалилося перекриття, троє чоловіків впали вниз, а зверху їх завалило бетонними плитами.

В результаті нещасного випадку всі троє отримали травми, несумісні з життям, і загинули миттєво. Ще один робочий постраждав - у нього перелом руки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на той момент в будівлі знаходилося 18 працівників будівельно-монтажної компанії, з них 3 загинули, а ще 3 – отримали травми.

Причина та обставини події встановлюються.

Святкування Дня металурга в зв'язку з трагедією не відміняється, повідомили 0629 в Метінвесті.

Теми: Маріуполь надзвичайна подія
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