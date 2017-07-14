Клименко: Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити
Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджує, що українські правоохоронці проводять обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.
Про це сам Клименко заявив на своїй сторінці в Facebook.
"Відкрив інтернет і був здивований, дізнавшись що у мене проходять обшуки. Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити, у мене обшуків немає", - пише Клименко.
"Єдине, що можу сказати, це замість військової прокуратури і національної поліції принести вибачення тим людям і підприємствам, які постраждали внаслідок непрофесіоналізму і політичного підґрунтя сьогоднішніх обшуків", - заявляє екс-міністр.
На його думку, "під виглядом боротьби з Клименком влада займається банальним бандитизмом".
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