Клименко: Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити

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П'ятниця, 14 липня 2017, 16:41

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджує, що українські правоохоронці проводять обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.

Про це сам Клименко заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Відкрив інтернет і був здивований, дізнавшись що у мене проходять обшуки. Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити, у мене обшуків немає", - пише Клименко.

"Єдине, що можу сказати, це замість військової прокуратури і національної поліції принести вибачення тим людям і підприємствам, які постраждали внаслідок непрофесіоналізму і політичного підґрунтя сьогоднішніх обшуків", - заявляє екс-міністр.

На його думку, "під виглядом боротьби з Клименком влада займається банальним бандитизмом".

Доповнюється ...

Теми: Клименко
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