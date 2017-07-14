Суд дозволив ГПУ почати заочне розслідування по Азарову

384 перегляди
П'ятниця, 14 липня 2017, 17:44

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Про це йдеться в рішенні судді Христини Гладун, передають в п'ятницю "Українські новини".

Зазначено, що Азаров підозрюється по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Зокрема, 12 жовтня 2010 року Азаров, перебуваючи на посаді голови уряду, підписав розпорядження Кабінету міністрів "Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ" Укртелеком ".

У зв'язку з цим Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації було виділено 220 мільйонів гривень, що сприяло необгрунтованим витратам державного бюджету на створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Як відомо, Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова й екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького 22 травня 2017 року.

Теми: Азаров Генпрокуратура суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Азаров про лідерів ЄС: Буде перебільшенням називати їх освіченими 30 червня 2017, 13:33
Азаров вирішив прокоментувати безвіз України з ЄС: "рвані труси" 13 червня 2017, 16:28
Хроніка 2 червня. Азарову заважають кровосісі, а депутати рекламують широку коаліцію 2 червня 2017, 08:00
powered by lun.ua
Головні новини
Суд дозволив ГПУ почати заочне розслідування по Азарову
МЗС з'ясовує інформацію про вбивство українців в Хургаді
У Єгипті внаслідок нападу в готелі загинули 2 українців – Reuters
ГПУ повідомила підозру Черновецькому
Усі новини
Культура

Гід виставкою Art WORK в Мистецькому Арсеналі

Спорт

Психологи кажуть, віра в себе робить нас дужчими