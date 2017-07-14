Петренко: НАЗК знайшли в декларації лише технічні помилки

Міністр юстиції Павло Петренко висловив здивування інформацією про те, що співробітники НАЗК знайшли порушення у його декларації за 2015 рік.

Про це він написав на Facebook.

"Був відверто здивований, коли зі ЗМІ дізнався, що співробітники НАЗК знайшли порушення у моїй декларації за 2015 рік, та ще й одразу за трьома пунктами", - зазначив міністр.

Він нагадав, що йдеться про 2 об’єкти нерухомості. В одному з них Петренко зареєстрований, а другий – орендована квартира, в якій він проживає у Києві. Ще один об’єкт – автомобіль. Міністр зазначив, що його він також винаймає.

"На переконання представників НАЗК, я мав вказати дату набуття мною прав на це майно, а не дату набуття права власності на вказані об’єкти їх власниками. Саме цікаве, вся ця інформація вказана. Вкотре проводити юридичний лікбез для керівників НАЗК немає жодного сенсу. Але я дам коментарі, які будуть корисними для інших декларантів", - написав Петренко.

У розділі 3 "Об’єкти нерухомості" декларації назви полів "Загальна інформація" та "Дата набуття права" не містять виду права, відомості про яке необхідно вказувати суб’єкту декларування. Цей розділ описує інформацію про об'єкт нерухомості і його власника. Відповідно, до цих полів може бути внесено як дату набуття права власності на об’єкти нерухомості, так і дату набуття права користування цим об’єктом нерухомості.

"При цьому, логічно, коли ти описуєш об'єкт нерухомості, який не є твоєю власністю, то вказуєш власника майна і дату набуття ним права власності згідно з правовстановчим документом (якщо ця інформація орендарю відома). Інформація про набуття в оренду декларантом даного майна вказується в підрозділі нижче", - пояснив член уряду.

Так само, додав він, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації назви полів "Загальна інформація" та "Дата набуття права" не містять виду права, відомості про яке необхідно вказувати суб’єкту декларування. Відповідно декларантом може бути вказана як дата набуття права власності на транспортний засіб, так і дата набуття права користування цим транспортним засобом.

"Я не сумніваюся, що в НАЗК дуже старалися знайти хоч якісь порушення в моїй декларації, витратили на це аж 5 місяців і купу бюджетних коштів. Знайти їм вдалося лише технічні огріхи, які жодним чином не стосуються корупції. Більше того, велике питання чи є це огріхами, чи недолугою формою декларації, яка є незручною і незрозумілою для її заповнювачів", - підкреслив Петренко.

"Але ж для галочки треба щось написати про міністра, який "насмілився" обґрунтовано критикувати неефективну роботу агентства. Мене багато разів перевіряли, коли я був в опозиції до режиму Януковича і вже після революції", - додав він.

Міністр зазначив, що вважає прозорість доходів і майнового стану будь-якого політика та державного службовця принциповою позицією для розбудови держави та боротьби з корупцією.

"Головне, щоб новостворені органи працювали ефективно і неупереджено, а не займалися вишукуванням дрібних протиріч в законодавстві замість виконання своєї основної роботи.

Якщо ці розбіжності є принциповими для представників НАЗК, я готовий подати у встановлений агентством строк декларацію з виправленими відомостями", - сказав урядовець.

Водночас він зауважив, що відсутність офіційних роз'яснень НАЗК з цих питань призведе до "порушень" у багатьох інших декларантів, адже НАЗК вчасно не усунуло цей недолік.

Українська правда