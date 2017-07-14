ГПУ: Нардеп Дейдей отримав легке поранення в АТО

1420 переглядів
П'ятниця, 14 липня 2017, 21:00

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що у зоні АТО отримав поранення нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей.

Про це вона написала на своєму Facebook.

"За інформацією Донецької облпрокуратури, народний депутат Євген Дейдей отримав осколкове поранення. Наразі його доставлять до Красноармійського військового госпіталю. Подія сталася в районі Авдіївської промзони", - розповіла Сарган.

Вона уточнила, що політик отримав не важке поранення.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші.

Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня  2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність  з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя. 

Попри це Верховна Рада не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.

Українська правда

Теми: АТО Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: Кількість обстрілів дещо зменшилася 14 липня 2017, 18:44
У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців 14 липня 2017, 13:27
Генштаб ЗСУ та ОБСЄ уточнили методику моніторингу 14 липня 2017, 10:23
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ: Нардеп Дейдей отримав легке поранення в АТО
У посольстві спростовують загибель українців у Єгипті
Суд дозволив ГПУ почати заочне розслідування по Азарову
МЗС з'ясовує інформацію про вбивство українців в Хургаді
Усі новини
Як і навіщо

Студентки Могилянки борються з сексизмом у вузах

Культура

Гід виставкою Art WORK в Мистецькому Арсеналі