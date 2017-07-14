Порошенко пообіцяв захищати армію від крадіїв

Президент Петро Порошенко пообіцяв не дозволити розкрадання в армії.

Про це він сказав під час виступу на державному підприємстві "Львівський бронетанковий завод", керівництво якого затримали за корупційну схему з вживаними двигунами.

"Хочу окремо наголосити як верховний головнокомандувач, як президент я нікому не дозволю обкрадати армію і нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних Сил", - заявив Порошенко.

Доповнюється