Порошенко пообіцяв захищати армію від крадіїв
Президент Петро Порошенко пообіцяв не дозволити розкрадання в армії.
Про це він сказав під час виступу на державному підприємстві "Львівський бронетанковий завод", керівництво якого затримали за корупційну схему з вживаними двигунами.
"Хочу окремо наголосити як верховний головнокомандувач, як президент я нікому не дозволю обкрадати армію і нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних Сил", - заявив Порошенко.
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