У МЗС закликали українців не залишати готелі в Єгипті в найближчі 24 години

Міністерство закордонних справ України закликає українців бути пильними в Єгипті в зв'язку з терактами.

Про це йдеться в заяві МЗС, розміщеній на сторінці в Facebook.

"Громадян України, які наразі перебувають в готелях міст Хургада та Шарм-Ель-Шейх закликаємо утриматися у найближчі 24 години від залишення території готелів, проявляти підвищену пильність", - відзначили в МЗС.

Також повідомляється, що в Хургаду було відряджено консульського працівника посольства, який з'ясує обставини події і в разі необхідності надасть відповідну консульську допомогу.

Як відомо, 14 липня агентство Reuters повідомило, що невідомий із ножем напав на мешканців готелю, внаслідок чого загинули двоє українців.

Однак пізніше з'ясувалося, що загиблі були громадянами не України, а Німеччині.

Також повідомлялося, що нападник на готель в Єгипті спеціально вибирав іноземців в якості жертв.