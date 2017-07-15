СБУ не знайшла виявлених журналістами фактів корупції серед своїх співробітників

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Субота, 15 липня 2017, 01:46

СБУ закінчила перевірку працівників свого Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки за фактами, оприлюдненими в журналістському розслідуванні програми "Схеми", і не встановила фактів незаконного збагачення.

Про це йдеться у відповіді начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Олександра Саппи на запит видання "Слово і Діло".

"Повідомляємо, що під час перевірки співробітників Служби безпеки України в теперішній час фактів, які б свідчили про їх причетність до незаконного збагачення, не виявлено"", - йдеться в листі.

Перевірка була призначена 8 червня після виходу в ефір розслідування про люксові автомобілі співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, вартість яких неспівмірна з їх заробітною платою.

Як повідомлялося, за годину до виходу розслідування в ефір, СБУ погрожувала журналістам кримінальною відповідальністю в разі оприлюднення сюжету.

Радіо Свобода

Теми: СБУ
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