У США пропонують виділити не менше $410 млн на військову допомогу Україні

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує виділити на військову допомогу Україні не менше 410 млн доларів.

Про це йдеться в проекті "Закону щодо асигнувань на потреби Державного департаменту, зарубіжні операції та суміжні програми на 2018 фінансовий рік", повідомляє Посольство України в США в Facebook.

"Незважаючи на суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств збережено на рівні 2017 року – у обсязі, що не менший за 410,465 млн. дол", - йдеться в повідомленні.

Законопроект, зокрема, передбачає фінансування на оборонні цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування" для України на рівні не меншому поточного бюджетного року, а також законодавчу можливість для виділення у разі необхідності коштів для надання Україні додаткових кредитних гарантій.