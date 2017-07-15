Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

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Субота, 15 липня 2017, 07:55

Увечері 14 липня під обстріл бойовиків потрапили житлові квартали Мар'їнки.

Про це українська сторона СЦКК повідомляє на сторінці в Facebook.

"14-го липня близько 22.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків з автоматичних та протитанкових гранатометів знову потрапили житлові квартали населеного пункту. 
Ворожі гранати розірвалися поблизу житлових будинків по вулицях Тельмана, Садовій та Степовій", - йдеться в повідомленні.

Мирні жителі не постраждали.

Зараз в Мар'їнці працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про остаточні наслідки обстрілу уточнюється.

Теми: АТО
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