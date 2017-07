Кадиров: У Чечні немає геїв. А якщо є - заберіть, щоб очистили кров

Глава Чечні Рамзан Кадиров в інтерв'ю американському телеканалу HBO закликав "забрати" з республіки геїв, якщо вони там є, щоб "очистити кров".

Відповідаючи на питання журналіста Девіда Скотта про переслідування геїв, Кадиров сказав: "Це дурниці. У нас таких людей немає. Нема у нас геїв", повідомляє Meduza.

"Якщо є - заберіть в Канаду, хвала Аллаху, подалі від нас. <...> Щоб не було, щоб очистили кров. Якщо є такі - нехай забирають", - сказав глава Чечні.

