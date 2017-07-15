Кадиров: У Чечні немає геїв. А якщо є - заберіть, щоб очистили кров

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Субота, 15 липня 2017, 09:48

Глава Чечні Рамзан Кадиров в інтерв'ю американському телеканалу HBO закликав "забрати" з республіки геїв, якщо вони там є, щоб "очистити кров".

Відповідаючи на питання журналіста Девіда Скотта про переслідування геїв, Кадиров сказав: "Це дурниці. У нас таких людей немає. Нема у нас геїв", повідомляє Meduza.

"Якщо є - заберіть в Канаду, хвала Аллаху, подалі від нас. <...> Щоб не було, щоб очистили кров. Якщо є такі - нехай забирають", - сказав глава Чечні.

Тих, хто звинувачує владу Чечні в тортурах, він назвав "шайтанами", "продажними" і "нелюдьми". "Будь вони прокляті за те, що вони на нас наговорюють. Вони перед Всевишнім все одно відповідатимуть за це", - сказав Кадиров.

Про переслідування геїв в Чечні в квітні 2017 року повідомила "Нова газета". Видання написало, що в республіці масово затримують чоловіків за підозрою в гомосексуальності і катують, щоб дізнатися імена інших геїв.

Пізніше цю інформацію підтвердили й інші ЗМІ. За інформацією "Новой газеты", принаймні троє затриманих загинули.

Влада Чечні заперечує факт переслідувань і саме існування в Чечні геїв.

Теми: Чечня права людини
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